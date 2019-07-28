Випуск новин за 11:00: Протести у Москві. Повінь в Індії

У випуску новин за 28 липня станом на 11:00 – на акції "За чесні вибори" у Москві силовики жорстко розправлялися з мітингувальниками. Людей пачками пхали в автозаки й везли до поліцейських відділків. Масштабна повінь в Індії забрала життя вже 200 людей. В зоні лиха перебувають майже 10 мільйонів осіб. Через дощі вода у річках на північному сході країни піднялася.

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Лас-Вегас потерпає від нашестя сарани. Комахи заполонили вулиці, магазини, готелі і казино. Туристи публікують у соцмережах відео, на якому видно як хмари комах обліплюють вивіски і вітрини.

Зоозахисники, які добилися того, щоб пересувні цирки відпустили тварин. Нині розпочали масштабну кампанію за те, аби взагалі заборонити використання звірів у всіх шоу в країні. Навіть розробили законопроект, який це врегулює.