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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 11:00: ЦВК відмовила Кузьміну. Майк Тайсон в Україні

      Випуск новин 20

      У випуску новин за 6 липня станом на 11:00 – ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом в депутати екс-регіонала Рената Кузьміна. Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон відвідав Київ і провів прес-конференцію, на якій похвалив українського боксера Василя Ломаченка.

      Також у випуску:

      У ЦВК заявили, що не бачать підстав для передруку бюлетенів, адже не встигнуть зробити це до дня виборів.

      Поляки зібрали півмільйона злотих, а би підтримати сім'ю загиблого у Польщі Василя Чорнея.

      Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби два українських бійця отримали поранення, ще четверо – бойове травмування.

      Політв'язень Володимир Балух припинив голодування.

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      Теги: Випуск новин Ренат Кузьмін
      Джерело: 24 канал
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