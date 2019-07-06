Випуск новин за 11:00: ЦВК відмовила Кузьміну. Майк Тайсон в Україні

У випуску новин за 6 липня станом на 11:00 – ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом в депутати екс-регіонала Рената Кузьміна. Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон відвідав Київ і провів прес-конференцію, на якій похвалив українського боксера Василя Ломаченка.

Також у випуску: У ЦВК заявили, що не бачать підстав для передруку бюлетенів, адже не встигнуть зробити це до дня виборів. Поляки зібрали півмільйона злотих, а би підтримати сім'ю загиблого у Польщі Василя Чорнея. Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби два українських бійця отримали поранення, ще четверо – бойове травмування. Політв'язень Володимир Балух припинив голодування.

Джерело: 24 канал