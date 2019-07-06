Випуск новин за 11:00: ЦВК відмовила Кузьміну. Майк Тайсон в Україні
У випуску новин за 6 липня станом на 11:00 – ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом в депутати екс-регіонала Рената Кузьміна. Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон відвідав Київ і провів прес-конференцію, на якій похвалив українського боксера Василя Ломаченка.
Також у випуску:
У ЦВК заявили, що не бачать підстав для передруку бюлетенів, адже не встигнуть зробити це до дня виборів.
Поляки зібрали півмільйона злотих, а би підтримати сім'ю загиблого у Польщі Василя Чорнея.
Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби два українських бійця отримали поранення, ще четверо – бойове травмування.
Політв'язень Володимир Балух припинив голодування.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Користувачі мережі виступають проти акторки, яка зіграє Русалоньку, через її колір шкіри: деталісьогодні , 13:32
-
Полонені українські моряки розуміють, що зараз є хороший шанс на їхнє звільнення, – адвокатсьогодні , 13:10
-
Адель помітили на побаченні з новим бойфрендом через два місяці після розлучення: фотофактисьогодні , 11:39
Коментарі