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Випуск новин за 11:00: Ув'язнення українців у Греції. Бійка уболівальників в Одесі

Випуск новин 31 Читать новость на русском

У випуску новин за 22 липня станом на 11:00 – у Греції двох українців Сергія Шваюка і Петра Литвинчука ув'язнили на 180 років через перевезення нелегальних мігрантів. В Одесі перед матчем за Суперкубок України на стадіоні "Чорноморець" сталася масова сутичка за участі фанатів.

Також у випуску:

Українець Олександр Усик здолав росіянина Мурата Гассієва у фінальній суперсерії з боксу у важкій вазі.

На радіостанцію президента-втікача "накинув оком" Президент України Петро Порошенко.

Учасники бойових дій навчаються, аби працювати у новому відомстві – Міністерстві ветеранів.

Теги: Випуск новин Греція Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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