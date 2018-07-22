Випуск новин за 11:00: Ув'язнення українців у Греції. Бійка уболівальників в Одесі

У випуску новин за 22 липня станом на 11:00 – у Греції двох українців Сергія Шваюка і Петра Литвинчука ув'язнили на 180 років через перевезення нелегальних мігрантів. В Одесі перед матчем за Суперкубок України на стадіоні "Чорноморець" сталася масова сутичка за участі фанатів.

Також у випуску: Українець Олександр Усик здолав росіянина Мурата Гассієва у фінальній суперсерії з боксу у важкій вазі. На радіостанцію президента-втікача "накинув оком" Президент України Петро Порошенко. Учасники бойових дій навчаються, аби працювати у новому відомстві – Міністерстві ветеранів.