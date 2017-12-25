Випуск новин за 11:00: Вибух у Запоріжжі. Бойовики порушили режим тиші
Випуск новин 12:00, сьогодні 72 Читать новость на русском
У випуску новин за 25 грудня станом на 11:00 – у Запоріжжі у гуртожитку чоловік підірвав гранату, є загиблі. У переддень "новорічного перемир'я" бойовики у зоні АТО гатили з "Градів", танків та артилерії по українських позиціях.
Також у випуску:
Сьогодні українці вперше мають вихідний на католицьке Різдво.
Міжнародна моніторингова місія на сході України назвала обстріл Новолуганського військовим злочином.
Олексій Навальний іде на президентські вибори в Росії як самовисуванець.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
В Одесі під носом у поліції на великому екрані крутили порно: з'явились фото (18+)31 серпня , 09:56
Настав час надати Україні летальну зброю, – сенатор США14 листопада , 09:11
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"26 червня , 21:21
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта27 червня , 13:46