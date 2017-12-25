Випуск новин за 11:00: Вибух у Запоріжжі. Бойовики порушили режим тиші

У випуску новин за 25 грудня станом на 11:00 – у Запоріжжі у гуртожитку чоловік підірвав гранату, є загиблі. У переддень "новорічного перемир'я" бойовики у зоні АТО гатили з "Градів", танків та артилерії по українських позиціях.

Також у випуску: Сьогодні українці вперше мають вихідний на католицьке Різдво. Міжнародна моніторингова місія на сході України назвала обстріл Новолуганського військовим злочином. Олексій Навальний іде на президентські вибори в Росії як самовисуванець.

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