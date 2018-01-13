Випуск новин за 11:00: Вибухи в Чилі. Країни вимагають вибачень від Трампа
Випуск новин 11:44, сьогодні 92 Читать новость на русском
У випуску новин за 13 січня станом на 11:00 – вибухи біля трьох церков у Чилі. Постраждалих немає, адже сталося це вночі, і храми були порожні. Посли 54 африканських держав вимагають від президента США Дональда Трампа перепросити за образливі висловлювання, сказані напередодні щодо їх країн.
Також у випуску:
У порту Барселони пором зіткнувся з круїзним лайнером.
ЦРУ з'ясувало, що за вірусом Petya стоять російські військові.
Миротворці в Україні можуть з'явитися після ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу.
Джерело: 24 Канал
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