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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Випуск новин за 11:00: Вибухи в Чилі. Країни вимагають вибачень від Трампа

Випуск новин 11:44, сьогодні 92 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 січня станом на 11:00 – вибухи біля трьох церков у Чилі. Постраждалих немає, адже сталося це вночі, і храми були порожні. Посли 54 африканських держав вимагають від президента США Дональда Трампа перепросити за образливі висловлювання, сказані напередодні щодо їх країн.

Також у випуску:

У порту Барселони пором зіткнувся з круїзним лайнером.

ЦРУ з'ясувало, що за вірусом Petya стоять російські військові.

Миротворці в Україні можуть з'явитися після ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу.

Теги: Війна на Донбасі Скандал Випуск новин АТО Дональд Трамп Чилі
Джерело: 24 Канал
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