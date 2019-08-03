Випуск новин за 11:00: Відшкодування Портнову. ЦВК у Покровську

У випуску новин за 3 серпня станом на 11:00 – Печерський суд Києва вирішив, що держава має відшкодувати колишньому раднику Віктора Януковича Андрію Портнову 7 мільйонів гривень. Представники центрвтборчкому літаком відправилися до Покровська, що на Донеччині, аби забрати протоколи голосування з виборчого округу № 50.

Також у випуску: Вночі в Києві на Троєщині сталася серйозна ДТП – боєць Нацгвардії тікав від поліції і врізався в таксі. Минулої доби російські найманці десять разів порушували режим припинення вогню, як результат – один наш боєць поранений. Після перепалки Володимир Зеленський і Андрій Богдан продовжили спілкування з депутатом Андрієм Іванчуком у Facebook.

Джерело: 24 канал