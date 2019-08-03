Випуск новин за 11:00: Відшкодування Портнову. ЦВК у Покровську
У випуску новин за 3 серпня станом на 11:00 – Печерський суд Києва вирішив, що держава має відшкодувати колишньому раднику Віктора Януковича Андрію Портнову 7 мільйонів гривень. Представники центрвтборчкому літаком відправилися до Покровська, що на Донеччині, аби забрати протоколи голосування з виборчого округу № 50.
Також у випуску:
Вночі в Києві на Троєщині сталася серйозна ДТП – боєць Нацгвардії тікав від поліції і врізався в таксі.
Минулої доби російські найманці десять разів порушували режим припинення вогню, як результат – один наш боєць поранений.
Після перепалки Володимир Зеленський і Андрій Богдан продовжили спілкування з депутатом Андрієм Іванчуком у Facebook.
Джерело: 24 канал
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