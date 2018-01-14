Випуск новин за 11:00: Звільнений українець в Лівії. Глобуси з неукраїнським Кримом

У випуску новин за 14 січня станом на 11:00 – у Лівії звільнили українського лікаря, який працював за приватним контрактом у місті Себга, його викрали кілька днів тому збройним угрупованням. У Франції продається лампа-глобус, на якій окупований Росією Крим позначений як територія РФ.

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