Випуск новин за 11:00: Звільнений українець в Лівії. Глобуси з неукраїнським Кримом
Випуск новин 11:56, сьогодні 83 Читать новость на русском
У випуску новин за 14 січня станом на 11:00 – у Лівії звільнили українського лікаря, який працював за приватним контрактом у місті Себга, його викрали кілька днів тому збройним угрупованням. У Франції продається лампа-глобус, на якій окупований Росією Крим позначений як територія РФ.
Також у випуску:
У Києві під стінами лікарні помер безхатько, бо його відмовились лікувати.
"Проти інтересів РФ": в АП розповіли про фейкові "листи" Порошенка до ФСБ Росії.
Терорист-смертник підірвався на людній вулиці в столиці Іраку.
У Сирії урядові війська завдали нової газової атаки.
Джерело: 24 Канал
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