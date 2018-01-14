16:38
14 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Випуск новин за 11:00: Звільнений українець в Лівії. Глобуси з неукраїнським Кримом

Випуск новин 11:56, сьогодні 83 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 січня станом на 11:00 – у Лівії звільнили українського лікаря, який працював за приватним контрактом у місті Себга, його викрали кілька днів тому збройним угрупованням. У Франції продається лампа-глобус, на якій окупований Росією Крим позначений як територія РФ.

Також у випуску:

У Києві під стінами лікарні помер безхатько, бо його відмовились лікувати.

"Проти інтересів РФ": в АП розповіли про фейкові "листи" Порошенка до ФСБ Росії.

Терорист-смертник підірвався на людній вулиці в столиці Іраку.

У Сирії урядові війська завдали нової газової атаки.

Теги: Випуск новин Новини Росії Анексія Криму Лівія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З'явились нові деталі щодо стану сестер, яких збила Зайцева
 20 жовтня 2017 , 14:55
Черги за біометричними закордонними паспортами: в ДМС розповіли, коли спаде попит
 29 листопада 2017 , 15:53
День Незалежності України 2017: де і коли дивитися військовий парад на Хрещатику
24 серпня 2017 , 07:43
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень
 9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства
 1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України
 17 грудня 2017 , 21:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук