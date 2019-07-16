Випуск новин за 12:00: Акція за декомунізацію. Дизентерія в дитячому таборі.
У випуску новин за 16 липня станом на 12:00 – під Конституційним судом мітингували у підтримку закону про декомунізацію. Медики нарешті з'ясували, що стало причиною недомагання дітей у таборі Медик-2, що на Одещині. Проте Після аналізів з'ясували, що у дітей дизентирія Флекснера.
Також у випуску:
Росія має надати список полонених для обміну.
В Україні набув чинності закон про мову.
Радбез ООН проведе засідання через мовний закон України.
Джерело: 24 канал
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