Випуск новин за 12:00: Акція за декомунізацію. Дизентерія в дитячому таборі.

У випуску новин за 16 липня станом на 12:00 – під Конституційним судом мітингували у підтримку закону про декомунізацію. Медики нарешті з'ясували, що стало причиною недомагання дітей у таборі Медик-2, що на Одещині. Проте Після аналізів з'ясували, що у дітей дизентирія Флекснера.

Також у випуску: Росія має надати список полонених для обміну. В Україні набув чинності закон про мову. Радбез ООН проведе засідання через мовний закон України.

Джерело: 24 канал