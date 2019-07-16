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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 12:00: Акція за декомунізацію. Дизентерія в дитячому таборі.

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 липня станом на 12:00 – під Конституційним судом мітингували у підтримку закону про декомунізацію. Медики нарешті з'ясували, що стало причиною недомагання дітей у таборі Медик-2, що на Одещині. Проте Після аналізів з'ясували, що у дітей дизентирія Флекснера.

      Також у випуску:

      Росія має надати список полонених для обміну.

      В Україні набув чинності закон про мову.

      Радбез ООН проведе засідання через мовний закон України.

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      Теги: Випуск новин Декомунізація Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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