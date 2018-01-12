Випуск новин за 12:00: Атаки хакерів. Затримання якудзи

У випуску новин за 12 січня станом на 12:00 – російські хакери можуть готувати атаки на антидопінгові агентства перед Олімпіадою-2018. Правоохоронці Таїланду затримали лідера Якудзи завдяки фотографіям, які набрали популярності в соцмережах.

Також у випуску: Гривня встановила новий історичний антирекорд. Апеляційний Суд Харківської області змінив запобіжний захід заступнику глави запорізької облради Владиславу Марченку. Сьогодні температура знизиться, а вже за декілька днів країну засипле снігом.