Випуск новин за 12:00: Атаки хакерів. Затримання якудзи
Випуск новин 12:30, сьогодні 86 Читать новость на русском
У випуску новин за 12 січня станом на 12:00 – російські хакери можуть готувати атаки на антидопінгові агентства перед Олімпіадою-2018. Правоохоронці Таїланду затримали лідера Якудзи завдяки фотографіям, які набрали популярності в соцмережах.
Також у випуску:
Гривня встановила новий історичний антирекорд.
Апеляційний Суд Харківської області змінив запобіжний захід заступнику глави запорізької облради Владиславу Марченку.
Сьогодні температура знизиться, а вже за декілька днів країну засипле снігом.
Джерело: 24 Канал
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