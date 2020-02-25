Випуск новин за 12:00: Коронавірус в Італії прогресує. Лесі Українці –149
У випуску новин за 25 лютого станом на 12:00 – в Італії збільшилась кількість постраждалих від коронавірусу. У Мілані та Венеції скасували шкільні заняття, деякі з населених пунктів запровадили карантин. Кількість заражених сягнуло за дві сотні. Сьогодні світ святкує 149 день народження Лесі Українки.
Також у випуску:
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