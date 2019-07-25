Випуск новин за 12:00: Масові обшуки у Москві. Затримання екс-начальника поліції Головіна

У випуску новин за 25 липня станом на 12:00 – цієї ночі у Москві пройшли масштабні обшуки кандидатів у депутати до місцевих рад та опозиційних активістів. Російські силовики відкрили низку кримінальних проваджень. Затримали й лідера опозиції Олексія Навального. В Одесі правоохоронці затримали екс-начальника поліції Дмитра Головіна, якого підозрюють у розкраданні майна в особливо великих розмірах.

Також у випуску:

Окупанти на Донбасі порушили режим тиші. Бойовики відкрили вогонь по наших позиціям у районі села Причепилівка, що на Луганщині. Обстріляли наших бійців з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

ЄС вимагає негайно відпустити Павла Гриба та всіх українських політв'язнів. Нагадаємо, що хлопця засудили на шість років колонії за начебто "заклики до тероризму", але такий вирок може бути смертельним для Павла, бо він з дитинства хворіє на важку хворобу.

Не стримався у листуванні й пішов у відставку. На фоні наймасовіших за останні два десятиліття протестів губернатор Пуерто Ріко таки піде з посади.