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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 12:00: Масштабна ДТП у Дніпрі. Зліт лідерів ЄС у Брюсселі

      Випуск новин 21

      У випуску новин за 10 квітня станом на 12:00 – КрАЗ із причепом не впорався з керуванням та зніс 11 машин, котрі загальмували на світлофорі. Від удару постраждала одна машина та ще одинадцять пошкоджено. Лідери ЄС злітаються до Брюсселю, де вони знову обговорюватимуть долю Британії.

      Також у випуску:

      Петро Порошенко знову здаватиме аналізи.

      Туристи застрягли в аеропорту "Бориспіль" на всю ніч.

      Бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

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      Теги: Євросоюз Аварії та ДТП Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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