Випуск новин за 12:00: Мінські домовленості. Ймовірність коаліції "Слуги народу" і "Голосу"
У випуску новин за 20 червня станом на 12:00 – тристороння контактна група у Мінську не змогла домовитися про початок "хлібного перемир'я". Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в переговорах Мартін Сайдік. "Слуга народу" і "Голос" – в одній коаліції в парламенті. Такий розвиток подій не відкидає глава президентської партії Дмитро Разумков.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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