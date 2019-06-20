Випуск новин за 12:00: Мінські домовленості. Ймовірність коаліції "Слуги народу" і "Голосу"

У випуску новин за 20 червня станом на 12:00 – тристороння контактна група у Мінську не змогла домовитися про початок "хлібного перемир'я". Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в переговорах Мартін Сайдік. "Слуга народу" і "Голос" – в одній коаліції в парламенті. Такий розвиток подій не відкидає глава президентської партії Дмитро Разумков.

Також у випуску: На фронті знову втрати: один загиблий, та один поранений український солдат. На Одещині завершилися пошуки 11-річної Дар'ї Лук'яненко. Правоохоронці знайшли тіло дівчинки неподалік місця її зникнення. З помешкання загиблого народного депутата Дмитра Тимчука зникли ювелірні прикраси. У Черкасах після місяця у комі через побиття помер журналіст Вадим Комаров.

Джерело: 24 канал