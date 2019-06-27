Випуск новин за 12:00: Напад на колишнього мера Конотопа. Аномальна спека в Європі

У випуску новин за 27 червня станом на 12:00 – невідомі напали на екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна у його рідному місті в ніч на 27 червня, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень. На території Німеччини, Польщі та Чехії в середу зафіксували рекордні для червня показники.

Також у випуску: У ЦВК вже визначили, під якими номерами у бюлетенях партії підуть на вибори. Там провели відкрите жеребкування. На Полтавщині впав дельтаплан, в результаті двоє людей загинули. У Львові розпочався Leopolis Jazz Fest. Цьогоріч організатори привезли до Львова найпопулярніших джазменів світу.

Джерело: 24 канал