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      Випуск новин за 12:00: Напад на колишнього мера Конотопа. Аномальна спека в Європі

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 червня станом на 12:00 – невідомі напали на екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна у його рідному місті в ніч на 27 червня, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень. На території Німеччини, Польщі та Чехії в середу зафіксували рекордні для червня показники.

      Також у випуску:

      У ЦВК вже визначили, під якими номерами у бюлетенях партії підуть на вибори. Там провели відкрите жеребкування.

      На Полтавщині впав дельтаплан, в результаті двоє людей загинули.

      У Львові розпочався Leopolis Jazz Fest. Цьогоріч організатори привезли до Львова найпопулярніших джазменів світу.

      blog_ava
      Екс-мера Конотопа Семеніхіна жорстоко побили на Сумщині
      сьогодні
      5699
      Теги: Випуск новин Конотоп Європа
      Джерело: 24 канал
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