Випуск новин за 12:00: Напад на колишнього мера Конотопа. Аномальна спека в Європі
У випуску новин за 27 червня станом на 12:00 – невідомі напали на екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна у його рідному місті в ніч на 27 червня, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень. На території Німеччини, Польщі та Чехії в середу зафіксували рекордні для червня показники.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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