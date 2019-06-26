Випуск новин за 12:00: Нові рейтинги. Обстріл околиць Авдіївки

У випуску новин за 26 червня станом на 12:00 – згідно з свіжими рейтингами, прохідний бар'єр до Верховної Ради долають п'ять політичних сил. Проросійські бойовики вдарили по мирному населенню Авдіївки. Внаслідок обстріло пошкоджено чотири будинки на провулку Лісний. На щастя, ніхто не постраждав.

Також у випуску: Перед виборами для правоохоронців проведуть триденні тактичні навчання, а також спільні навчання з представниками громадської мережі "Опора". Український президент Володимир Зеленський пообіцяв до парламентських виборів звільнити полонених у РФ моряків. Міжнародний олімпійський комітет може внести до програми Літніх ігор брейк-данс, серфінг, скелелазіння та скейтбординг. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київрада вдруге перейменує проспекти Ватутіна та Московський на проспекти Шухевича й Бандери.

Джерело: 24 канал