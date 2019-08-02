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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 12:00: Нові санкції США проти Росії. Масштабна ДТП у Вінниці

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 серпня станом на 12:00 – Дональд Трамп підписав законопроект, яким ввів у дію другий пакет американських санкцій проти Росії. Поки його офіційно не опублікували, тому невідомо, які самі обмеження запровадять. На Вінниччині у ДТП постраждали п'ятеро неповнолітніх дітей. Аварію спричинив їхній 41-річний батько, він відбувся подряпинами й переляком.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики вкотре не дотримались домовленостей про режим припинення вогню: штаб ООС за минулу добу зафіксував 11 обстрілів.

      Жінкам в Саудівській Аравії вперше в історії дозволили подорожувати без дозволу та без супроводу чоловіків.

      В Україні вшановують пам'ять загиблих воїнів-десантників, які віддали своє життя, захищаючи країну.

      Голову Окружного адмінсуду в Києві та ще трьох суддів викликали на вручення підозр у ГПУ.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Новини Росії Випуск новин Санкції Аварії та ДТП Вінниця
      Джерело: 24 канал
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