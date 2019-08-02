Випуск новин за 12:00: Нові санкції США проти Росії. Масштабна ДТП у Вінниці

У випуску новин за 2 серпня станом на 12:00 – Дональд Трамп підписав законопроект, яким ввів у дію другий пакет американських санкцій проти Росії. Поки його офіційно не опублікували, тому невідомо, які самі обмеження запровадять. На Вінниччині у ДТП постраждали п'ятеро неповнолітніх дітей. Аварію спричинив їхній 41-річний батько, він відбувся подряпинами й переляком.

Також у випуску: Проросійські бойовики вкотре не дотримались домовленостей про режим припинення вогню: штаб ООС за минулу добу зафіксував 11 обстрілів. Жінкам в Саудівській Аравії вперше в історії дозволили подорожувати без дозволу та без супроводу чоловіків. В Україні вшановують пам'ять загиблих воїнів-десантників, які віддали своє життя, захищаючи країну. Голову Окружного адмінсуду в Києві та ще трьох суддів викликали на вручення підозр у ГПУ.

Джерело: 24 канал