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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      Випуск новин за 12:00: Нові санкції від США проти Росії. Тренувальна місія

      Випуск новин

      У випуску новин за 14 лютого станом на 12:00 – Росія отримала чергову порцію американських санкцій. На цей раз обмеження торкнулися трьох оборонних підприємств країни-агресорки. Україна має взяти участь у тренувальній місії НАТО в Іраку. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк на зустрічі представників країн Альянсу у Брюсселі.

      Також у випуску:

      "Неправда від початку до кінця" –так відреагував новопризначений глава Офісу Президента Андрій Єрмак на розслідування журналістів програми "Схеми" про зустріч Зеленського і Патрушева в Омані.

      Володимир Зеленський поїхав до Німеччини із дводенним візитом.

      Україна забере своїх громадян із китайського Уханю наступного тижня.

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      Теги: Санкції Випуск новин
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