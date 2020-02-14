Випуск новин за 12:00: Нові санкції від США проти Росії. Тренувальна місія

У випуску новин за 14 лютого станом на 12:00 – Росія отримала чергову порцію американських санкцій. На цей раз обмеження торкнулися трьох оборонних підприємств країни-агресорки. Україна має взяти участь у тренувальній місії НАТО в Іраку. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк на зустрічі представників країн Альянсу у Брюсселі.

Також у випуску: "Неправда від початку до кінця" –так відреагував новопризначений глава Офісу Президента Андрій Єрмак на розслідування журналістів програми "Схеми" про зустріч Зеленського і Патрушева в Омані. Володимир Зеленський поїхав до Німеччини із дводенним візитом. Україна забере своїх громадян із китайського Уханю наступного тижня.