Випуск новин за 12:00: Нові санкції від США проти Росії. Тренувальна місія
У випуску новин за 14 лютого станом на 12:00 – Росія отримала чергову порцію американських санкцій. На цей раз обмеження торкнулися трьох оборонних підприємств країни-агресорки. Україна має взяти участь у тренувальній місії НАТО в Іраку. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк на зустрічі представників країн Альянсу у Брюсселі.
Також у випуску:
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