14:12
20 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
      Вєсті Кремля
      21:48, 19 березня
      Вєсті.UA: Мовний патруль Парубія. Новий тренд в українській політиці
      Вєсті.UA
      19:14, 19 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Випуск новин за 12:00: Новий президент Казахстану. Смерть від кору

      Випуск новин 40

      У випуску новин за 20 березня станом на 12:00 – на посаду глави держави Казахстану заступив колишній спікер сенату парламенту країни Касим-Жомарт Токаєв. У Львівській обласній клінічній лікарні помер від кору дворічний хлопчик, який не мав щеплень. Перед тим він зі старшим братом заразилися кором від невакцинованої матері.

      Також у випуску:

      У Нідерландах затримали ще одного підозрюваного у стрілянині в трамваї. 

      Один український військовий поранений на передовій.

      Росіяни хочуть, щоб Україна відшкодувала їм збитки за "анексію Криму".

      blog_ava
      Головні новини 19 березня: відставка Назарбаєва і "велике переселення" у Криму
      сьогодні
      4508
      Теги: Касим-Жомарт Токаєв Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Розумні" кулі, риба-робот та лазерна техніка: якою зброєю користуються провідні країни світу
      сьогодні , 14:00 "Розумні" кулі, риба-робот та лазерна техніка: якою зброєю користуються провідні країни світу
      Леонід Остальцев 75
      Краще вже Нурсултанджелес: соцмережі глузують з перейменування Астани
      сьогодні , 13:43 Краще вже Нурсултанджелес: соцмережі глузують з перейменування Астани
      312
      Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      сьогодні , 12:00 Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      Блог Медіа 1620
      Весняний бум вакансій: за ким полюють українські роботодавці
      сьогодні , 10:51 Весняний бум вакансій: за ким полюють українські роботодавці
      Ірина Поліщук 4311
      Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта
      сьогодні , 10:01 Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта
      Все про здоров'я 1688
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук