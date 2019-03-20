Випуск новин за 12:00: Новий президент Казахстану. Смерть від кору
У випуску новин за 20 березня станом на 12:00 – на посаду глави держави Казахстану заступив колишній спікер сенату парламенту країни Касим-Жомарт Токаєв. У Львівській обласній клінічній лікарні помер від кору дворічний хлопчик, який не мав щеплень. Перед тим він зі старшим братом заразилися кором від невакцинованої матері.
Також у випуску:
У Нідерландах затримали ще одного підозрюваного у стрілянині в трамваї.
Один український військовий поранений на передовій.
Росіяни хочуть, щоб Україна відшкодувала їм збитки за "анексію Криму".
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі