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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 12:00: Перерахунок голосів на окрузі брата Медведчука. Затримання Навального

      Випуск новин 103 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 липня станом на 12:00 – на окрузі №105, де балотувався брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила контроль. В столиці Росії вкотре затримали опозиціонера Алєксєя Навального. Про це повідомив сам політик у своєму Instagram, де опублікував пост з поліцейського відділку.

      Також у випуску:

      Скандальновідомий політик Олександр Єфремов у середу, 24 липня, вийшов зі слідчого ізолятора у місті Старобільськ Луганської області.

      Тим часом українські війська на лінії розмежування у Станиці Луганській готові почати демонтаж фортифікаційних споруд. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

      На полігоні під Житомиром майбутні офіцери-десантники відточували свою майстерність. Завдання у бійців непрості: на них чекають 400 метрів перепон через колючий дріт, палаючі шини та димову завісу.

      blog_ava
      Знайшли народ, який генетично відрізняється від усіх інших людей
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Випуск новин Новини Росії Віктор Медведчук Олексій Навальний
      Джерело: 24 канал
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