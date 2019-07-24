Випуск новин за 12:00: Перерахунок голосів на окрузі брата Медведчука. Затримання Навального

У випуску новин за 24 липня станом на 12:00 – на окрузі №105, де балотувався брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила контроль. В столиці Росії вкотре затримали опозиціонера Алєксєя Навального. Про це повідомив сам політик у своєму Instagram, де опублікував пост з поліцейського відділку.

Також у випуску: Скандальновідомий політик Олександр Єфремов у середу, 24 липня, вийшов зі слідчого ізолятора у місті Старобільськ Луганської області. Тим часом українські війська на лінії розмежування у Станиці Луганській готові почати демонтаж фортифікаційних споруд. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил. На полігоні під Житомиром майбутні офіцери-десантники відточували свою майстерність. Завдання у бійців непрості: на них чекають 400 метрів перепон через колючий дріт, палаючі шини та димову завісу.

Джерело: 24 канал