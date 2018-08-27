Випуск новин за 12:00: Пожежа на Рівненщині. Фестиваль ідей

У випуску новин за 27 серпня станом на 12:00 – на Рівненщині у пожежі загинуло двоє маленьких дітей, пішли гратися у хлів і згоріли. Трагедія сталась напередодні увечері в селі Оженин. На фестивалі ідей в Одесі презентували ідею національного лоукост-перевізника,. За ці дні виступило більше ста спікерів з усієї України та закордону, обговорювали ідеї розвитку України.

Також у випуску: На Львівщині в ДТП постраждало 8 людей. Вісті з фронту: бойовики обстріляли село на Луганщині, двоє військових загинули. Росія називає нові санкції США драконівськими.