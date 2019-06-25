Випуск новин за 12:00: Протести під будівлею ПАРЄ. Інцидент у військовому виші

У випуску новин за 25 червня станом на 12:00 – під будівлею Асамблеї у Стразбурзі зібрались українці та представники Грузії та Вірменії, невдоволені рішенням ПАРЄ щодо повернення Росії. Учасники акції тримають у руках плакати та фотографії бранців Кремля. У Харкові випускники Національної академії "Нацгвардії" станцювали під пісню російського співака Олега Газманова.

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Майже 50 обстрілів пролунало на Донбасі за минулу добу – це рекордна кількість від початку року.

Депутати Парламентської Асамблеї Ради Європи підтримали резолюцію, яка повертає право Росії засідати в ПАРЄ.

Протести у Грузії відновились навіть після того, як влада погодилась виконати одну з вимог мітингарів.