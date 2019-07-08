Випуск новин за 12:00: Протести під офісом NewsOne. Рішення щодо пережеребкування

У випуску новин за 8 липня станом на 12:00 – Під офісом, де розміщується NewsOne від ранку збираються люди. Одним з перших приїхав лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук зі своїми прихильниками. Він назвав анонсований проект не телемостом, а телеміною. Поки у парламенті готуються до останнього робочого тижня, Верховний суд вирішив, що пережеребкування партій таки не потрібне.

Також у випуску: В Україну прийшла й негода. Через сильний вітер та дощі без світла залишилися майже півтори сотні населених пунктів у семи областях. У Києві стартує саміт Україна – ЄС. Його проводитимуть вже у 21 раз. На зустріч з Володимиром Зеленським з Брюсселя прилетіли глава Ради ЄС Дональд Туск і очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Від підступних обстрілів російських найманців постраждали мирні жителі. Внаслідок розриву міни поранення отримав 78-річний чоловік.

Джерело: 24 канал