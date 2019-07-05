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      Випуск новин за 12:00: Річниця звільнення Слов'янська. Смертельна ДТП

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 липня станом на 12:00 – у 2014 році наші захисники звільнили від окупантів Слов'янськ, Краматорськ та Бахмут. Ці міста мали важливе стратегічне значення. Смертельна ДТП сталася на трасі Київ – Одеса. Там зіштовхнулися дві вантажівки. Водій цистерни загинув на місці, його затиснуло у вщент зім'ятій кабіні

      Також у випуску:

      У Львові вперше у світі порахували вуличних котів. Усього на вулицях міста Лева живе майже шість тисяч пухнастих чотирилапих. Третина з них – це кошенята.

      Найбільший за останні 25 років землетрус струсонув Каліфорнію. На щастя, обійшлося без людських жертв. Найбільше від землетрусу постраждали околиці Лос-Анджелеса. У прилеглому містечку зруйнована частина газопроводу.

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Слов'янськ Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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