Випуск новин за 12:00: Річниця звільнення Слов'янська. Смертельна ДТП
У випуску новин за 5 липня станом на 12:00 – у 2014 році наші захисники звільнили від окупантів Слов'янськ, Краматорськ та Бахмут. Ці міста мали важливе стратегічне значення. Смертельна ДТП сталася на трасі Київ – Одеса. Там зіштовхнулися дві вантажівки. Водій цистерни загинув на місці, його затиснуло у вщент зім'ятій кабіні
Також у випуску:
У Львові вперше у світі порахували вуличних котів. Усього на вулицях міста Лева живе майже шість тисяч пухнастих чотирилапих. Третина з них – це кошенята.
Найбільший за останні 25 років землетрус струсонув Каліфорнію. На щастя, обійшлося без людських жертв. Найбільше від землетрусу постраждали околиці Лос-Анджелеса. У прилеглому містечку зруйнована частина газопроводу.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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