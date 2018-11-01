Випуск новин за 12:00: Російські санкції проти України. Прощання з Давидом Черкаським
У випуску новин за 1 жовтня станом на 12:00 – Росія вирішила ввести свої санкції проти українських депутатів, міністрів, бізнесменів і компаній, до списку увійшли 322 людини. У Києві у Будинку Кіно триває прощання з видатним українським мультиплікатором Давидом Черкаським.
Також у випуску:
Канцлер Німеччини Ангела Меркель їде в Україну.
На Донбасі двоє українських військових поранено, цієї доби нарахували вже 24 обстріли від бойовиків.
Відсьогодні в Україні діють нові тарифи на газ для населення.
Джерело: 24 канал
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