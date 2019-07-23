Випуск новин за 12:00: Російський літак в Кореї. Відключення електрики у Венесуелі
У випуску новин за 23 липня станом на 12:00 – військовий російський літак без дозволу залетів на територію Південної Кореї в районі Японського моря. Корейці відкрили вогонь по літаку. Столиця Венесуели Каракас і ще 15 штатів країни охопило масове відключення електроенергії. Без світла залишились лікарні, зник інтернет, зупинилося метро.
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Джерело: 24 канал
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