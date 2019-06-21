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      Випуск новин за 12:00: Саакашвілі йде на вибори. Основна версія загибелі Тимчука

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 червня станом на 12:00 – Печерський районний суд Києва дозволив лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах, які пройдуться 21 липня. У слідства з'явилась основна версія загибелі нардепа Дмитра Тимчука – самогубство.

      Також у випуску:

      О 12 годині розпочався в селі Іванівка розпочався похорон 11-річної Дарії Лук'яненко.

      В столиці країни Тбілісі почалася масова антиросійська акція протесту.

      Конституційний Суд дозволив розпустити Верховну Раду. На закритому засіданні судді визнали указ Президента Зеленського про дострокове припинення повноважень парламенту законним.

      blog_ava
      Суд дозволив Саакашвілі брати участь у виборах до Верховної Ради
      сьогодні
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Випуск новин Міхеїл Саакашвілі Дмитро Тимчук
      Джерело: 24 канал
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