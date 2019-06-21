Випуск новин за 12:00: Саакашвілі йде на вибори. Основна версія загибелі Тимчука
У випуску новин за 21 червня станом на 12:00 – Печерський районний суд Києва дозволив лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах, які пройдуться 21 липня. У слідства з'явилась основна версія загибелі нардепа Дмитра Тимчука – самогубство.
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Джерело: 24 канал
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