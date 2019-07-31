Випуск новин за 12:00: Ситуація на Донбасі. Наслідки негоди в України
У випуску новин за 31 липня станом на 12:00 – у зоні ООС активізувалася ворожа розвідка. Упродовж минулої доби окупанти з гранатометів різних систем обстріляли позиції наших захисників поблизу Луганського. Через негоду в Україні знеструмлені53 населених пункти.
Також у випуску:
У Мінську спробують домовитись про повернення полонених українських моряків.
В Запоріжжі чоловік хотів підпалити чуже авто та загорівся сам.
Пожежі у сибірських лісах тривають. Полум'я охопило ще більшу територію, майже три з половиною мільйони гектарів.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі