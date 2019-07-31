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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 12:00: Ситуація на Донбасі. Наслідки негоди в України

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 липня станом на 12:00 – у зоні ООС активізувалася ворожа розвідка. Упродовж минулої доби окупанти з гранатометів різних систем обстріляли позиції наших захисників поблизу Луганського. Через негоду в Україні знеструмлені53 населених пункти.

      Також у випуску:

      У Мінську спробують домовитись про повернення полонених українських моряків.

      В Запоріжжі чоловік хотів підпалити чуже авто та загорівся сам. 

      Пожежі у сибірських лісах тривають. Полум'я охопило ще більшу територію, майже три з половиною мільйони гектарів.

      blog_ava
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      158186
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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