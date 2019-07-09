13:58
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 липня
      Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета
      Вєсті.UA
      20:21, 8 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 12:00: Скандал з NewsOne. Негода у Вашингтоні

      Випуск новин 44 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 липня станом на 12:00 – Нацрада пояснила, що у ні за пропаганду держави-агресора, ні через розпалювання ворожнечі, ані за фейкові новини позбавити NewsOne ліцензії законодавство України не дозволяє. Сильна злива накрила столицю США Вашингтон та прилеглі райони штатів – Меріленд і Вірджинія.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики обстрілюють цивільні об'єкти на окупованій території.

      Апеляційний суд визнав незаконним підвищення тарифів у 2016 році.

      Доба на передовій минула не спокійно – проросійські бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, на щастя, обійшлося без втрат.

      blog_ava
      Зеленський назвав термін, коли очікує завершення війни на Донбасі
      сьогодні
      7396
      Теги: Телеміст Newsone і Росія24 Випуск новин Новини США
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти
      сьогодні , 12:38 Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти
      Ірина Поліщук 501
      Парад дідуганів: хто в США боротиметься за посаду президента
      сьогодні , 12:00 Парад дідуганів: хто в США боротиметься за посаду президента
      Костянтин Шкабара 508
      Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      1 липня , 16:00 Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      615
      Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує другий номер у списку "Опозиційного блоку"
      сьогодні , 11:01 Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує другий номер у списку "Опозиційного блоку"
      Альона Захарова 6926
      Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму
      сьогодні , 10:30 Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму
      Яніна Ткачук 1370
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук