Випуск новин за 12:00: Скандал з NewsOne. Негода у Вашингтоні
У випуску новин за 9 липня станом на 12:00 – Нацрада пояснила, що у ні за пропаганду держави-агресора, ні через розпалювання ворожнечі, ані за фейкові новини позбавити NewsOne ліцензії законодавство України не дозволяє. Сильна злива накрила столицю США Вашингтон та прилеглі райони штатів – Меріленд і Вірджинія.
Також у випуску:
Проросійські бойовики обстрілюють цивільні об'єкти на окупованій території.
Апеляційний суд визнав незаконним підвищення тарифів у 2016 році.
Доба на передовій минула не спокійно – проросійські бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, на щастя, обійшлося без втрат.
Джерело: 24 канал
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