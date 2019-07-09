Випуск новин за 12:00: Скандал з NewsOne. Негода у Вашингтоні

У випуску новин за 9 липня станом на 12:00 – Нацрада пояснила, що у ні за пропаганду держави-агресора, ні через розпалювання ворожнечі, ані за фейкові новини позбавити NewsOne ліцензії законодавство України не дозволяє. Сильна злива накрила столицю США Вашингтон та прилеглі райони штатів – Меріленд і Вірджинія.

Також у випуску: Проросійські бойовики обстрілюють цивільні об'єкти на окупованій території. Апеляційний суд визнав незаконним підвищення тарифів у 2016 році. Доба на передовій минула не спокійно – проросійські бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, на щастя, обійшлося без втрат.

Джерело: 24 канал