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      Випуск новин за 12:00: Смертельна аварія на Миколаївщині. Затримання на українському кордоні

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 липня станом на 12:00 – на Миколаївщині легковик зіткнувся з рейсовим автобусом. аварія сталася опівночі поблизу села Лукашівка. На українському кордоні затримали бельгійця, який віз українок закордон для сексуальної експлуатації.

      Також у випуску:

      На Миколаївщині застрелився кандидат у нардепи від "Опозиційного блоку".

      Українці могли спостерігати "криваве" місячне затемнення.

      Лефортовський суд має розглянути позов щодо продовження арешту українським морякам.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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