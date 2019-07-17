Випуск новин за 12:00: Смертельна аварія на Миколаївщині. Затримання на українському кордоні
У випуску новин за 17 липня станом на 12:00 – на Миколаївщині легковик зіткнувся з рейсовим автобусом. аварія сталася опівночі поблизу села Лукашівка. На українському кордоні затримали бельгійця, який віз українок закордон для сексуальної експлуатації.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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