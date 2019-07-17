Випуск новин за 12:00: Смертельна аварія на Миколаївщині. Затримання на українському кордоні

У випуску новин за 17 липня станом на 12:00 – на Миколаївщині легковик зіткнувся з рейсовим автобусом. аварія сталася опівночі поблизу села Лукашівка. На українському кордоні затримали бельгійця, який віз українок закордон для сексуальної експлуатації.

Також у випуску: На Миколаївщині застрелився кандидат у нардепи від "Опозиційного блоку". Українці могли спостерігати "криваве" місячне затемнення. Лефортовський суд має розглянути позов щодо продовження арешту українським морякам.

Джерело: 24 канал