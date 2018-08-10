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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Справа Кернеса. Повені у Франції

Випуск новин 18 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 серпня станом на 12:00 – Полтавський суд закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса через брак доказів, вирок оголосив суддя Андрій Антонов. Південь Франції потерпає від повеней через негоду кілька людей травмувались і опинились у лікарнях. З регіону вже евакуювали понад півтори тисячі осіб.

Також у випуску:

Нелегальні АЗС по всій країні торгують дизелем та газом невідомого походження.

Україна зазнала втрат на фронті. Один український захисник загинув, двоє отримали поранення.

Директор НАБУ Артем Ситник розповів про резонансні справи та зустріч із Президентом.

 

Теги: Випуск новин Новини Харкова Геннадій Кернес Судді
Джерело: 24 канал
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