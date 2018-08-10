Випуск новин за 12:00: Справа Кернеса. Повені у Франції
У випуску новин за 10 серпня станом на 12:00 – Полтавський суд закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса через брак доказів, вирок оголосив суддя Андрій Антонов. Південь Франції потерпає від повеней через негоду кілька людей травмувались і опинились у лікарнях. З регіону вже евакуювали понад півтори тисячі осіб.
Також у випуску:
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Директор НАБУ Артем Ситник розповів про резонансні справи та зустріч із Президентом.
Джерело: 24 канал
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