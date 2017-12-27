17:03
27 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кадиров проти Instagram. Новорічний подарунок Путіну
Вєсті Кремля
22:12, 26 грудня
Вєсті.UA. Одеські піонери Труханова. Українці проти реформ
Вєсті.UA
21:14, 26 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, сьогодні
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Випуск новин за 12:00: Стрілянина у Москві. Несподівана заява Гройсмана

Випуск новин 12:37, сьогодні 138 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 грудня станом на 12:00 – стрілянина на Московській кондитерській фабриці Меншовик: колишній директор Ілля Авер'янов відкрив вогонь по відвідувачах. Керівник "Укроборонпрому" Роман Романов повинен піти у відставку – таку заяву зробив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Також у випуску:

Судді відпустили тітушок, які орудували у день вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.

Журналісти російського каналу "Дождь" показали, як люди живуть на окупованих територіях Донбасу.

Масова страта в Єгипті.

Теги: Випуск новин Володимир Гройсман Укроборонпром Новини Росії Москва Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Людина, яка впливає на всі антикорупційні реформи в Україні – Крістофер Сміт
сьогодні, 17:02 Людина, яка впливає на всі антикорупційні реформи в Україні – Крістофер Сміт
Юрій Бутусов 2
Чи збирається Росія відпустити Україну: прогноз на 2018 рік
сьогодні, 14:57 Чи збирається Росія відпустити Україну: прогноз на 2018 рік
Олексій Чибісов 2243
Молода заступниця Авакова Дєєва подала у відставку
сьогодні, 13:42 Молода заступниця Авакова Дєєва подала у відставку
1837
Розпочався обмін заручниками з терористами
сьогодні, 15:52 Розпочався обмін заручниками з терористами "ДНР"
976
Суд у справі нареченого Даші Астаф’євої: озвучено рішення
сьогодні, 14:51 Суд у справі нареченого Даші Астаф’євої: озвучено рішення
2549
Як гадати на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
 12 грудня , 20:03
"Няш-мяш" Поклонська вставила свої "5 копійок" у скандал зі "Сватами"
 25 листопада , 18:08
Омелян назвав винних у зриві угоди з Ryanair
 11 липня , 00:17
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень
 9 вересня , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства
 1 вересня , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України
 17 грудня , 21:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук