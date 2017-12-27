Випуск новин за 12:00: Стрілянина у Москві. Несподівана заява Гройсмана

У випуску новин за 27 грудня станом на 12:00 – стрілянина на Московській кондитерській фабриці Меншовик: колишній директор Ілля Авер'янов відкрив вогонь по відвідувачах. Керівник "Укроборонпрому" Роман Романов повинен піти у відставку – таку заяву зробив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Також у випуску: Судді відпустили тітушок, які орудували у день вбивства журналіста В'ячеслава Веремія. Журналісти російського каналу "Дождь" показали, як люди живуть на окупованих територіях Донбасу. Масова страта в Єгипті.

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