Випуск новин за 12:00: Стрілянина у Москві. Несподівана заява Гройсмана
Випуск новин 12:37, сьогодні 138 Читать новость на русском
У випуску новин за 27 грудня станом на 12:00 – стрілянина на Московській кондитерській фабриці Меншовик: колишній директор Ілля Авер'янов відкрив вогонь по відвідувачах. Керівник "Укроборонпрому" Роман Романов повинен піти у відставку – таку заяву зробив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.
Також у випуску:
Судді відпустили тітушок, які орудували у день вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.
Журналісти російського каналу "Дождь" показали, як люди живуть на окупованих територіях Донбасу.
Масова страта в Єгипті.
Джерело: 24 Канал
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