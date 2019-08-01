Випуск новин за 12:00: Трамп запропонував Путіну допомогу. Пожежа на заправці

У випуску новин за 1 серпня станом на 12:00 – у Росії продовжують горіти мільйони лісових гектарів. Свою допомогу у гасінні пожежі російському президенту запропонував глава Білого дому Дональд Трамп, але той відмовився. На світанку в селі Тарасівка Києво-Святошинського району сплахнула автозаправна станція. Один чоловік, попередньо - працівник АЗС, отримав серйозні опіки.

Також у випуску: У Голосіївському парку напередодні патрульні намагались зловити поні, який вирішив піти від господарів. На Полтавщині рятувальники майже добу ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі. Інцидент стався в селі Макухівка. 1 серпня університети оприлюднять остаточні списки зарахованих абітурієнтів. За даними Міністерства освіти, цьогоріч найбільше заяв подали до Київського університету Шевченка, Львівського університету Франка та столичної політехніки.

Джерело: 24 канал