Випуск новин за 12:00: Україна хоче вийти з ПАРЄ. Пожежа на Одещині
У випуску новин за 1 липня станом на 12:00 – профільний комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. На Одещині, в селі Чорна, сталася пожежа в приватному будинку, в результаті загинули чотири дитини.
Також у випуску:
Розведення сил неподалік Станиці Луганської офіційно завершилося. Українські військові та проросійські бойовики відійшли з позицій та забрали з собою озброєння.
На околицях Ірпеня, що на Київщині, зранку спалахнула автозаправка із газом та дизельним пальним.
В Одесі стартують масштабні міжнародні навчання Sea Breeze 2019.
У Європі вже восьмеро людей загинули внаслідок аномально високих температурних показників.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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