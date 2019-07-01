Випуск новин за 12:00: Україна хоче вийти з ПАРЄ. Пожежа на Одещині

У випуску новин за 1 липня станом на 12:00 – профільний комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. На Одещині, в селі Чорна, сталася пожежа в приватному будинку, в результаті загинули чотири дитини.

Також у випуску: Розведення сил неподалік Станиці Луганської офіційно завершилося. Українські військові та проросійські бойовики відійшли з позицій та забрали з собою озброєння. На околицях Ірпеня, що на Київщині, зранку спалахнула автозаправка із газом та дизельним пальним. В Одесі стартують масштабні міжнародні навчання Sea Breeze 2019. У Європі вже восьмеро людей загинули внаслідок аномально високих температурних показників.

Джерело: 24 канал