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      G20 ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 12:00: Україна хоче вийти з ПАРЄ. Пожежа на Одещині

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 липня станом на 12:00 – профільний комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. На Одещині, в селі Чорна, сталася пожежа в приватному будинку, в результаті загинули чотири дитини.

      Також у випуску:

      Розведення сил неподалік Станиці Луганської офіційно завершилося. Українські військові та проросійські бойовики відійшли з позицій та забрали з собою озброєння.

      На околицях Ірпеня, що на Київщині, зранку спалахнула автозаправка із газом та дизельним пальним.

      В Одесі стартують масштабні міжнародні навчання Sea Breeze 2019.

      У Європі вже восьмеро людей загинули внаслідок аномально високих температурних показників.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин ПАРЄ Пожежа
      Джерело: 24 канал
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