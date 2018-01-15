Випуск новин за 12:00: Ворожий безпілотник в зоні АТО. Гроші Януковича
Випуск новин 13:11, сьогодні 94 Читать новость на русском
У випуску новин за 15 січня станом на 12:00 – українські військові дістали ще один доказ використання російської зброї на Донбасі – збили ворожий безпілотник "Орлан-10". Офшорні компанії можуть назад відсудити конфісковані півтора мільярда Януковича.
Також у випуску:
За два тижні Нового року майже сотня українців загинули у вогні.
Росія поважає цілісність України, але без Криму.
Литовці зібрали 82 тисячі євро для українських військових.
Джерело: 24 Канал
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