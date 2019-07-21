Випуск новин за 12:00: Як проходить голосування в Україні. Дільниці на фронті
У випуску новин за 21 липня станом на 12:00 – по всій Україні, окрім окупованих територій Донбасу та Криму, о 8 годині ранку відкрилися виборчі дільниці. Українці 21 липня обирають новий склад парламенту. У 12 селах Донеччини дільниці не відкрились, через небезпеку обстрілів, хоч на президентських виборах вони працювали.
Також у випуску:
Незалежні екзит-поли вийшли на моніторинг та вже опитують українців.
Верховний суд задовольнив апеляційну скаргу ЦВК щодо відмови реєстрації на виборах нардепа-втікача Онищенка.
В Австралії вибори добігають кінця, адже розпочалися о 1 ночі за київським часом.
22 липня
Джерело: 24 канал
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