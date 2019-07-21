Випуск новин за 12:00: Як проходить голосування в Україні. Дільниці на фронті

У випуску новин за 21 липня станом на 12:00 – по всій Україні, окрім окупованих територій Донбасу та Криму, о 8 годині ранку відкрилися виборчі дільниці. Українці 21 липня обирають новий склад парламенту. У 12 селах Донеччини дільниці не відкрились, через небезпеку обстрілів, хоч на президентських виборах вони працювали.

Також у випуску: Незалежні екзит-поли вийшли на моніторинг та вже опитують українців. Верховний суд задовольнив апеляційну скаргу ЦВК щодо відмови реєстрації на виборах нардепа-втікача Онищенка. В Австралії вибори добігають кінця, адже розпочалися о 1 ночі за київським часом.

Джерело: 24 канал