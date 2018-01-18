Випуск новин за 12:00: Законопроект про реінтеграцію Донбасу. Втеча Януковича
Випуск новин 13:12, сьогодні 112 Читать новость на русском
У випуску новин за 18 січня станом на 12:00 – Верховна Рада 18 січня прийняла у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу, який вперше визнає Росію агресором. Екс-охоронець Януковича розповів в деталях, як екс-президент тікав з України.
Також у випуску:
Ветерани АТО повстали проти екс-бійця "Правого сектору"
Суд обиратиме запобіжний захід 18-річному Тиграну Енгибаряну, який у Харкові насмерть збив 17-річного пішохода.
Мінфін вимагає від Кабінету Міністрів звільнити Насірова.
В Угорщині затримали нелегалів, які прилетіли на українському "кукурудзянику".
Джерело: 24 Канал
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