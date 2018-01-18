Випуск новин за 12:00: Законопроект про реінтеграцію Донбасу. Втеча Януковича

У випуску новин за 18 січня станом на 12:00 – Верховна Рада 18 січня прийняла у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу, який вперше визнає Росію агресором. Екс-охоронець Януковича розповів в деталях, як екс-президент тікав з України.

Також у випуску: Ветерани АТО повстали проти екс-бійця "Правого сектору" Суд обиратиме запобіжний захід 18-річному Тиграну Енгибаряну, який у Харкові насмерть збив 17-річного пішохода. Мінфін вимагає від Кабінету Міністрів звільнити Насірова. В Угорщині затримали нелегалів, які прилетіли на українському "кукурудзянику".