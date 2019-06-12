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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
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      Випуск новин за 12:00: Заява Макрона щодо РФ. Ситуація на фронті

      Випуск новин 56 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 червня станом на 12:00 – французький президент Еммануель Макрон заявив, що повернути Росію до G7 можливо, але за певних умов. Наприклад, якщо країна продемонструє прогрес у виконанні мінських домовленостей. На Сході зафіксували найбільшу кількість обстрілів за цей тиждень. Проросійські бойовики аж 24 рази гатили по позиціях українських захисників впродовж доби.

      Також у випуску: 

      В Тячівському районі Закарпаття вантажівка з лісниками зірвалася у річку, п'ятеро осіб загинули.

      У Львові на весіллі отруїлася половина гостей, 47 осіб – у лікарні.

      Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв склав присягу, церемонія проходила в будівлі парламенту в Нур-Султані.

      Кількість жертв пожежі в психіатричній лікарні в Одесі збільшилася до семи.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Випуск новин Війна на Донбасі Еммануель Макрон
      Джерело: 24 канал
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