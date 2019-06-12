Випуск новин за 12:00: Заява Макрона щодо РФ. Ситуація на фронті
У випуску новин за 12 червня станом на 12:00 – французький президент Еммануель Макрон заявив, що повернути Росію до G7 можливо, але за певних умов. Наприклад, якщо країна продемонструє прогрес у виконанні мінських домовленостей. На Сході зафіксували найбільшу кількість обстрілів за цей тиждень. Проросійські бойовики аж 24 рази гатили по позиціях українських захисників впродовж доби.
Також у випуску:
В Тячівському районі Закарпаття вантажівка з лісниками зірвалася у річку, п'ятеро осіб загинули.
У Львові на весіллі отруїлася половина гостей, 47 осіб – у лікарні.
Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв склав присягу, церемонія проходила в будівлі парламенту в Нур-Султані.
Кількість жертв пожежі в психіатричній лікарні в Одесі збільшилася до семи.
Джерело: 24 канал
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