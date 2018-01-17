Випуск новин за 12:00: Зброя від США. ДТП у Харкові
Випуск новин 12:56, сьогодні 89 Читать новость на русском
У випуску новин за 17 січня станом на 12:00 – Україна отримає протитанкові ракетні комплекси США безкоштовно. 18-ти річний водій у Харкові вилетів на зустрічну смугу та збив пішохода.
Також у випуску:
Через мокрий сніг 15 сіл опинилися без світла на Сході та Півдні України.
Урегулювання конфлікту на Донбасі – стане одним із пріоритетів цього року для ООН.
За добу окупанти 3 рази відкривали вогонь, двоє війцськовослужбовців травмовані.
Джерело: 24 Канал
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