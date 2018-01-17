Випуск новин за 12:00: Зброя від США. ДТП у Харкові

У випуску новин за 17 січня станом на 12:00 – Україна отримає протитанкові ракетні комплекси США безкоштовно. 18-ти річний водій у Харкові вилетів на зустрічну смугу та збив пішохода.

Також у випуску: Через мокрий сніг 15 сіл опинилися без світла на Сході та Півдні України. Урегулювання конфлікту на Донбасі – стане одним із пріоритетів цього року для ООН. За добу окупанти 3 рази відкривали вогонь, двоє війцськовослужбовців травмовані.