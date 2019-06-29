Випуск новин за 13:00: Голодування політв'язня Балуха. ДТП у Дніпрі

У випуску новин за 29 червня станом на 13:00 – український політв'язень Володимир Балух вже п'ятий день голодує. Він відмовляється не тільки від їжі, а й води. У Дніпрі авто врізалось у залізничний перон. Сталося все вночі, на щастя, на залізничній зупинці в цей час не було людей.

Також у випуску: Ворог обстріляв селище Золоте-4, що на Луганщині. Під прицілом бойовиків вкотре опинилися мирні жителі Донбасу. Президент США Дональд Трамп піднімав тему звільнення полонених українських моряків під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Осаці. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у депутати від партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Джерело: 24 канал