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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 13:00: Голодування політв'язня Балуха. ДТП у Дніпрі

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 червня станом на 13:00 – український політв'язень Володимир Балух вже п'ятий день голодує. Він відмовляється не тільки від їжі, а й води. У Дніпрі авто врізалось у залізничний перон. Сталося все вночі, на щастя, на залізничній зупинці в цей час не було людей.

      Також у випуску:

      Ворог обстріляв селище Золоте-4, що на Луганщині. Під прицілом бойовиків вкотре опинилися мирні жителі Донбасу.

      Президент США Дональд Трамп піднімав тему звільнення полонених українських моряків під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Осаці.

      Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у депутати від партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

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      Теги: Випуск новин Володимир Балух Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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