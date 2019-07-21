Випуск новин за 13:00: Голосування політиків. Порушення на виборах

У випуску новин за 21 липня станом на 13:00 – В Україні тривають дочасні парламентські вибори. Першим із політичного бомонду прийшов віддати свій голос на них лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. У 94 окрузі окружна виборча комісія незаконно замінила представників від партії "Об’єднання "Самопоміч" на невідомих людей, яких партія не пропонувала та не погоджувала.

Також у випуску: По всій Україні, окрім окупованих територій Донбасу та Криму, о 8 годині ранку відкрилися виборчі дільниці. Після 13 години лідер "Голосу" Святослав Вакарчук теж завітав на дільницю у Києві. Першим запитанням до нього від журналістів стало, чи проходить в парламент тридцятий номер партії Сергій Притула.