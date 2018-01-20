Випуск новин за 13:00: Наслідки негоди. Американські Javelin для України

У випуску новин за 20 січня станом на 13:00 – в Україні розпогодилося, проте наслідки негоди ще й досі ліквідовують. Так, 400 населених пунктів і досі без електрики. Скоро в Україну надійдуть легендарні американські Javelin.

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