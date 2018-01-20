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Випуск новин за 13:00: Наслідки негоди. Американські Javelin для України

Випуск новин 14:17, сьогодні 58 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 січня станом на 13:00 – в Україні розпогодилося, проте наслідки негоди ще й досі ліквідовують. Так, 400 населених пунктів і досі без електрики. Скоро в Україну надійдуть легендарні американські Javelin.

Також у випуску:

Рік суспільного мовленні: чи вдався експеримент.

В районі Широкиного українські військові відкрили вогонь зі стрілецької зброї, коли ворожо-розвідувальна група наблизилась до них. Терористи відійшли, залишивши свого пораненого "побратима".

Чим відзначився Трамп за перший рік на посаді.

Теги: Випуск новин США Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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