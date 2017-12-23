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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Випуск новин за 13:00: Неспокійна доба в АТО. Створення Антикорупційного суду

Випуск новин 13:37, сьогодні 115 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 грудня станом на 13:00 – на Донбасі не змовкала важка артилерія і міномети. Унаслідок ворожих обстрілів один наш воїн загинув, ще один дістав важке поранення. Президент вніс до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд.

Також у випуску:

США погодилися надати Україні "Джавеліни" – протитанкові ракетні комплекси для оборони.

На Львівщині зіткнулися рейсова маршрутка та легковик.

Компанія SpaceX успішно доставила у космос ракету "Фалкон-9" з десятьма супутниками зв'язку.

Теги: АТО Війна на Донбасі США Зброя Випуск новин Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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