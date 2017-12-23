Випуск новин за 13:00: Неспокійна доба в АТО. Створення Антикорупційного суду
Випуск новин 13:37, сьогодні 115 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 грудня станом на 13:00 – на Донбасі не змовкала важка артилерія і міномети. Унаслідок ворожих обстрілів один наш воїн загинув, ще один дістав важке поранення. Президент вніс до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд.
Також у випуску:
США погодилися надати Україні "Джавеліни" – протитанкові ракетні комплекси для оборони.
На Львівщині зіткнулися рейсова маршрутка та легковик.
Компанія SpaceX успішно доставила у космос ракету "Фалкон-9" з десятьма супутниками зв'язку.
Джерело: 24 Канал
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