Випуск новин за 13:00: Неспокійна доба в АТО. Створення Антикорупційного суду

У випуску новин за 23 грудня станом на 13:00 – на Донбасі не змовкала важка артилерія і міномети. Унаслідок ворожих обстрілів один наш воїн загинув, ще один дістав важке поранення. Президент вніс до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд.

Також у випуску: США погодилися надати Україні "Джавеліни" – протитанкові ракетні комплекси для оборони. На Львівщині зіткнулися рейсова маршрутка та легковик. Компанія SpaceX успішно доставила у космос ракету "Фалкон-9" з десятьма супутниками зв'язку.

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