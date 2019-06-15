15:05
15 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зустріч Трампа з Принцом Китів. Наклеп на СРСР в серіалі "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      00:30, сьогодні
      Вєсті.UA: Політичні ігри між Зеленським та Луценком. Любов Порошенка до стрічок
      Вєсті.UA
      21:35, 14 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Випуск новин за 13:00: Обвал шахти на Донеччині. Смертельне ДТП у Києві

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 червня станом на 13:00 – на окупованій території Донеччині стався обвал шахти. Відомо, це було спричинено викидом вугільно-газової суміші. На момент трагедії під землею працювали 119 гірників, одна людина загинула. Частина центру Києва перекрита через жахливу ДТП. Четверо людей загинули, від однієї з автівок майже нічого не лишилось.

      Також у випуску:

      Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала 264 мажоритарних кандидатів, серед них 242 самовисуванці та 22 представники політичних партій.

      Українська волонтерка збирає кошти на потребу нашої армії у Мадриді. Вона створює унікальну лінію фольк-аксесуарів та продає їх.

      blog_ava
      Україна – Південна Корея: прогноз букмекерів на фінал чемпіонату світу U-20
      сьогодні
      12408
      Теги: Аварії на шахтах Війна Війна на Донбасі Аварії та ДТП Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Біг, що рятує океани
      сьогодні , 15:00 Біг, що рятує океани
      Блог Медіа 7
      Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
      сьогодні , 13:28 Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
      430
      Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      14 червня , 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      Михайло Гема 3969
      О войне на Донбассе, народе и амбициях: ошибки и правила украинца
      сьогодні , 13:00 О войне на Донбассе, народе и амбициях: ошибки и правила украинца
      Павло Казарін 247
      СБУ робить вигляд, що не бачить сепаратиста Струка
      сьогодні , 12:00 СБУ робить вигляд, що не бачить сепаратиста Струка
      Дмитро Снєгирьов 1098
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук