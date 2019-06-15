Випуск новин за 13:00: Обвал шахти на Донеччині. Смертельне ДТП у Києві

У випуску новин за 15 червня станом на 13:00 – на окупованій території Донеччині стався обвал шахти. Відомо, це було спричинено викидом вугільно-газової суміші. На момент трагедії під землею працювали 119 гірників, одна людина загинула. Частина центру Києва перекрита через жахливу ДТП. Четверо людей загинули, від однієї з автівок майже нічого не лишилось.

Також у випуску: Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала 264 мажоритарних кандидатів, серед них 242 самовисуванці та 22 представники політичних партій. Українська волонтерка збирає кошти на потребу нашої армії у Мадриді. Вона створює унікальну лінію фольк-аксесуарів та продає їх.

Джерело: 24 канал