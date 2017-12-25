Випуск новин за 13:00: Падіння літака у США. Штормове попередження
Випуск новин 14:02, сьогодні 111 Читать новость на русском
У випуску новин за 25 грудня станом на 13:00 – внаслідок падіння літака у США загинуло 5 людей. Синоптики прогнозують сильний вітер у західних і східних областях України.
Також у випуску:
У переддень "новорічного перемир'я" бойовики у зоні АТО гатили з "Градів", танків та артилерії по українських позиціях.
Олексій Навальний іде на президентські вибори в Росії як самовисуванець.
Поліція відкрила 13 кримінальних проваджень після виборів до ОТГ.
Гватемала вирішила перенести своє посольство в Ізраїлі до Єрусалима.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
В Одесі під носом у поліції на великому екрані крутили порно: з'явились фото (18+)31 серпня , 09:56
Настав час надати Україні летальну зброю, – сенатор США14 листопада , 09:11
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"26 червня , 21:21
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта27 червня , 13:46