Випуск новин за 13:00: Падіння літака у США. Штормове попередження

У випуску новин за 25 грудня станом на 13:00 – внаслідок падіння літака у США загинуло 5 людей. Синоптики прогнозують сильний вітер у західних і східних областях України.

Також у випуску: У переддень "новорічного перемир'я" бойовики у зоні АТО гатили з "Градів", танків та артилерії по українських позиціях. Олексій Навальний іде на президентські вибори в Росії як самовисуванець. Поліція відкрила 13 кримінальних проваджень після виборів до ОТГ. Гватемала вирішила перенести своє посольство в Ізраїлі до Єрусалима.

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