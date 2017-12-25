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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Випуск новин за 13:00: Падіння літака у США. Штормове попередження

Випуск новин 14:02, сьогодні 111 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 грудня станом на 13:00 – внаслідок падіння літака у США загинуло 5 людей. Синоптики прогнозують сильний вітер у західних і східних областях України.

Також у випуску:

У переддень "новорічного перемир'я" бойовики у зоні АТО гатили з "Градів", танків та артилерії по українських позиціях.

Олексій Навальний іде на президентські вибори в Росії як самовисуванець.

Поліція відкрила 13 кримінальних проваджень після виборів до ОТГ.

Гватемала вирішила перенести своє посольство в Ізраїлі до Єрусалима.

Теги: Жертви Погода США Випуск новин авіація Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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