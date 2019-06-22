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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      Випуск новин за 13:00: Прощання з Тимчуком. Затримання ґвалтівника

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 червня станом на 13:00 – у Києві в Будинку офіцерів пройшла церемонія прощання з народним депутатом Дмитром Тимчуком. Він загинув 19 червня від вогнепального поранення у голову. У Запоріжжі 21 червня затримали 52-річного збоченця, який зґвалтував 12-ти річну дівчинку у під'їзді, а ще й знімав то на відео.

      Також у випуску:

      Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом у депутати на позачергові вибори до Верховної Ради, попри те, що він не жив останні 5 років в Україні.

      На Донбасі продовжують стріляти. За минулу добу російські найманці 25 разів порушили режим тиші.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Дмитро Тимчук Новини Запоріжжя Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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