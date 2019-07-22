Випуск новин за 13:00: Разумков про коаліцію. Пожежа на українському судні
У випуску новин за 22 липня станом на 13:00 – лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков натякнув, що разом з мажоритарними кандидатами від партії для коаліції їм більше ніхто не знадобиться. На борту українського судна "Іван Голубець" біля берегів Мавританії, що в Західній Африці, спалахнула пожежа. Один моряк-моторист загинув.
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