Випуск новин за 13:00: Разумков про коаліцію. Пожежа на українському судні

У випуску новин за 22 липня станом на 13:00 – лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков натякнув, що разом з мажоритарними кандидатами від партії для коаліції їм більше ніхто не знадобиться. На борту українського судна "Іван Голубець" біля берегів Мавританії, що в Західній Африці, спалахнула пожежа. Один моряк-моторист загинув.

Також у випуску: ЦВК порахувала вже понад 61% електронних протоколів з дільниць. За попередніми підрахунками лідирує президентська партія "Слуга народу". "Опора" похвалила ЦВК за добре організовану роботу закордонних дільниць та зазначила, що системних порушень виборчого законодавства, які б зірвали голосування, не було. 21 липня поблизу Щастя загинули військові повітрянодесантної бригади Семен Румігін та Нікіта Скітченко. Португалію накрили потужні лісові пожежі, щонайменше 20 людей постраждали.

Джерело: 24 канал