Випуск новин за 13:00: Розведення сил у Станиці Луганській. Смерть українського заробітчанина

В Японській Осаці відбулась зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у рамках саміту G20. Там вони обговорили питання війни в Україні, загострення в Ірані та Сирії.

Недипломатичний скандал розгорівся між Зеленським та Клімкіним через українських моряків. Президент навіть скликав екстрений брифінг на Банковій через непорозуміння з Клімкіним.

На честь дня Конституції президент Володимир Зеленський влаштував флешмоб "Моя улюбленна стаття". Гарнат запропонував записати відео тарозповісти про ствою улюблену статтю.