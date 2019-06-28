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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 13:00: Розведення сил у Станиці Луганській. Смерть українського заробітчанина

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 червня станом на 13:00 – попри обстріли, сьогодні в зоні ООС відбувся другий етап розведення сил в районі Станиці Луганської. Українські військові відійшли на 350 метрів, а окупанти аж на 1600 метрів. У Польщі українця, який знепритомнів на виробництві, вивезли до лісу за 130 кілометрів. І залишили помирати. Там чоловіка в робочому одязі згодом знайшли лісники.

      Також у випуску:

      В Японській Осаці відбулась зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у рамках саміту G20. Там вони обговорили питання війни в Україні, загострення в Ірані та Сирії.

      Недипломатичний скандал розгорівся між Зеленським та Клімкіним через українських моряків. Президент навіть скликав екстрений брифінг на Банковій через непорозуміння з Клімкіним.

      На честь дня Конституції президент Володимир Зеленський влаштував флешмоб "Моя улюбленна стаття". Гарнат запропонував записати відео тарозповісти про ствою улюблену статтю.

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      Теги: Війна Війна на Донбасі Жертви Новини Польщі Заробітчани Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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