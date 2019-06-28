Випуск новин за 13:00: Розведення сил у Станиці Луганській. Смерть українського заробітчанина
У випуску новин за 28 червня станом на 13:00 – попри обстріли, сьогодні в зоні ООС відбувся другий етап розведення сил в районі Станиці Луганської. Українські військові відійшли на 350 метрів, а окупанти аж на 1600 метрів. У Польщі українця, який знепритомнів на виробництві, вивезли до лісу за 130 кілометрів. І залишили помирати. Там чоловіка в робочому одязі згодом знайшли лісники.
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