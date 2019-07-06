Випуск новин за 13:00: Штормове попередження в Україні. Новий голова Львівщини
У випуску новин за 6 липня станом на 13:00 – синоптики попереджають, що негода прийде в Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку та Харківську області. Там оголосили штормове попередження. Новим очільником Львівської облдержадміністрації став юрист Маркіян Мальський.
Також у випуску:
ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом в депутати екс-регіонала Рената Кузьміна.
Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон відвідав Київ і провів прес-конференцію, на якій похвалив українського боксера Василя Ломаченка.
Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби два українських бійця отримали поранення, ще четверо – бойове травмування.
Джерело: 24 канал
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