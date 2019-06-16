Випуск новин за 13:00: Ситуація на фронті. Перемога збірної України з футболу
У випуску новин за 16 червня станом на 13:00 – минулої доби ворог 21 раз порушив режим припинення вогню. Під найбільший вогонь потрапили околиці Авдіївки. Збірна України з футболу U-20 перемогла у фіналі Південну Корею та стала чемпіоном світу.
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Джерело: 24 канал
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