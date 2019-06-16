Випуск новин за 13:00: Ситуація на фронті. Перемога збірної України з футболу

У випуску новин за 16 червня станом на 13:00 – минулої доби ворог 21 раз порушив режим припинення вогню. Під найбільший вогонь потрапили околиці Авдіївки. Збірна України з футболу U-20 перемогла у фіналі Південну Корею та стала чемпіоном світу.

Також у випуску: На Вінниччині у жахливій ДТП загинули чотири людини. Вперше після пожежі в Соборі Паризької Богоматері провели месу. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер у своєму Twitter згадав про п'яту річницю звільнення Маріуполя.

Джерело: 24 канал