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Випуск новин за 13:00: Спецоперація в Сирії. Зимова сесія ПАРЄ

Випуск новин 13:55, сьогодні 119 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 січня станом на 13:00 – ввечері Туреччина ввела на територію Сирії свої танки, надаючи підтримку опозиційній Вільній сирійській армії в операції проти курдських формувань. Делегація українських депутатів поїхала до Страсбурга, 22 січня там починається зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Також у випуску:

Про історію успіху наймолодшого в країні директора.

20 січня на вулиці Богдана Хмельницького в самому центрі Києва сталась велика пожежа.

Минулої доби бойовики гатили по позиціях української армії переважно на приморському напрямку.

Дональд Трамп може не потрапити у Давос на всесвітній економічний форум.

Теги: Випуск новин ПАРЄ Війна у Сирії Зброя
Джерело: 24 Канал
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