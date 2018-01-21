Випуск новин за 13:00: Спецоперація в Сирії. Зимова сесія ПАРЄ
Випуск новин 13:55, сьогодні 119 Читать новость на русском
У випуску новин за 21 січня станом на 13:00 – ввечері Туреччина ввела на територію Сирії свої танки, надаючи підтримку опозиційній Вільній сирійській армії в операції проти курдських формувань. Делегація українських депутатів поїхала до Страсбурга, 22 січня там починається зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.
Також у випуску:
Про історію успіху наймолодшого в країні директора.
20 січня на вулиці Богдана Хмельницького в самому центрі Києва сталась велика пожежа.
Минулої доби бойовики гатили по позиціях української армії переважно на приморському напрямку.
Дональд Трамп може не потрапити у Давос на всесвітній економічний форум.
Джерело: 24 Канал
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