Випуск новин за 13:00: Спецоперація в Сирії. Зимова сесія ПАРЄ

У випуску новин за 21 січня станом на 13:00 – ввечері Туреччина ввела на територію Сирії свої танки, надаючи підтримку опозиційній Вільній сирійській армії в операції проти курдських формувань. Делегація українських депутатів поїхала до Страсбурга, 22 січня там починається зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Також у випуску: Про історію успіху наймолодшого в країні директора. 20 січня на вулиці Богдана Хмельницького в самому центрі Києва сталась велика пожежа. Минулої доби бойовики гатили по позиціях української армії переважно на приморському напрямку. Дональд Трамп може не потрапити у Давос на всесвітній економічний форум.